Украина пригрозила Скабеевой «серьезным предупреждением» от ПАСЕ

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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдиа вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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            Украина пригрозила Скабеевой «серьезным предупреждением» от ПАСЕ

            9 апреля 2019, 18:41

            Текст: Анастасия Норина

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            Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.

            «Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты», – приводит РИА «Новости» слова Арьева, сделанные в прямом эфире.

            При этом уточнять источники информации украинский политик не стал.

            При этом сама Скабеева на своем канале подчеркивает, что данное заявление является провокацией со стороны Украины. По ее словам, на комиссии по этике Парламентской Ассамблеи рассматривали поведение представителей украинской делегации: Борислава Березы, Алексея Гончаренко и Антона Геращенко.

            Она напомнила, что Береза «устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить» журналистку из кулуаров ПАСЕ. Также Скабеева вспомнила, как Гончаренко выступал с трибуны в зеленых сантехнических перчатках, так как, по его мнению, ему необходим защитный костюм от «токсичной» России.

            «Парламентскую ассамблею это, вежливо выражаясь, шокировало. Особенно тот факт, что, например, украинский депутат Гончаренко бегал по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен (президент России Владимир) Путин. В ПАСЕ это вызвало негодование и раздражение. Украинскую делегацию действительно попросили взять себя в руки», – отметила Скабеева.

            Напомним, во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул сначала редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко, а затем Береза. Береза не позволял российской журналистке задать Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. 


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