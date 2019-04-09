Украина пригрозила Скабеевой «серьезным предупреждением» от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российскую телеведущую Ольгу Скабееву ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ из-за январских событий в кулуарах ассамблеи.

«Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты», – приводит РИА «Новости» слова Арьева, сделанные в прямом эфире.

При этом уточнять источники информации украинский политик не стал.

При этом сама Скабеева на своем канале подчеркивает, что данное заявление является провокацией со стороны Украины. По ее словам, на комиссии по этике Парламентской Ассамблеи рассматривали поведение представителей украинской делегации: Борислава Березы, Алексея Гончаренко и Антона Геращенко.

Она напомнила, что Береза «устроил псевдопатриотический спектакль, который закончился нецензурной бранью и попыткой вытеснить» журналистку из кулуаров ПАСЕ. Также Скабеева вспомнила, как Гончаренко выступал с трибуны в зеленых сантехнических перчатках, так как, по его мнению, ему необходим защитный костюм от «токсичной» России.

«Парламентскую ассамблею это, вежливо выражаясь, шокировало. Особенно тот факт, что, например, украинский депутат Гончаренко бегал по кулуарам с туалетной бумагой, на которой был изображен (президент России Владимир) Путин. В ПАСЕ это вызвало негодование и раздражение. Украинскую делегацию действительно попросили взять себя в руки», – отметила Скабеева.

Напомним, во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул сначала редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко, а затем Береза. Береза не позволял российской журналистке задать Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.