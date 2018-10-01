Украинскому депутату сделали замечание за спектакль в ПАСЕ

Президиум Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) указал депутату Верховной рады Алексею Гончаренко на недопустимое поведение в ответ на устроенный им спектакль.

Во время дебатов по докладу о полномочиях национальных делегаций Гончаренко взял слово и заявил, что документ является «уступкой ультиматуму России», а не стремлением реформировать внутренние регламенты ассамблеи, передает ТАСС.

Гончаренко заявил, что готовится к возвращению России в ПАСЕ, надевая резиновые перчатки зеленого цвета. Он пояснил, что в присутствии российской делегации не хочет рисковать «пожимать руки и трогать дверные ручки» без перчаток.



В ответ на выступление Гончаренко председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье напомнила, что украинский депутат находится «не на театральных подмостках».

«Так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», – отметила она.

В сентябре парламент Литвы призывал ПАСЕ не восстанавливать права российской делегации в организации.

Ранее в Киеве заявляли, что Германия желает вернуть Россию в ПАСЕ.

Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.