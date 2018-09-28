Литва призвала ПАСЕ не восстанавливать права России

Парламент Литвы (сейм) призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не восстанавливать права российской делегации в данной организации.

За соответствующую резолюцию проголосовали 77 членов сейма; против – ни одного голоса, один депутат воздержался, передает Delfi.

Депутат Эгидиюс Варейкис, представляя документ, напомнил, что в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ПАСЕ ограничила права российской делегации: ее члены лишились возможности быть председателями комитетов, докладчиками, голосовать на пленарных заседаниях, избирать судей Европейского суда по правам человека и некоторых других должностных лиц.

В 2018 году «появилась инициатива попытаться вернуть России все права в ПАСЕ».

По мнению депутата, «это планируется сделать достаточно грубым и одновременно странным способом, меняя определенные статьи устава Парламентской Ассамблеи».

В резолюции также выражается разочарование в том, что Россия якобы не выполняет свои международные обязательства и «стремится изменить правила Совета Европы, а также отменить применяющиеся в отношении ее санкции».

Там указывается и то, что «решение принять предложение России по созданию негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации».

Ранее в Киеве заявили, что Германия желает вернуть Россию в ПАСЕ.