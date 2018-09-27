В Киеве сообщили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ

Руководитель делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия хочет вернуть Россию в ПАСЕ.

Арьев сообщил, что проведены «важные разговоры» с новым уполномоченным МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и руководителем рабочего штаба по вопросам Совета Европы, а также с вице-советником канцлера Германии по международным вопросам.

«Обсуждали ситуацию в ПАСЕ и Совете Европы в целом. Немцы считают, что Россию надо возвращать в ПАСЕ, но сомневаются, любой ли ценой. То есть, все сложно, но не безнадежно», – написал Арьев в своем Facebook.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России зреет решение о выходе из Совета Европы.

Напомним, Россия временно приостановила работу в ПАСЕ и выплату взносов в организацию. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что Россия может вернуться в ПАСЕ, если Ассамблея отменит санкционные статьи по полномочиям делегаций.