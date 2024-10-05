Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК в Нью-Йорке после инцидента с немцами
ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК Богданов в Нью-Йорке после инцидента с немцами
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН после инцидента на Генассамблее, связанном с вопросами к главе МИД Германии.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении его полной аккредитации при ООН, передает РИА Новости. Это решение было принято после того, как секретариат ООН понизил его статус аккредитации, что произошло из-за вопросов, заданных Богдановым главе МИД Германии Анналене Бербок.
Этот инцидент вызвал протест со стороны российского МИДа и постпредства РФ в ООН, которые потребовали объяснить ситуацию и вернуть прежний статус аккредитации.
Богданов отметил, что его съемочная группа подверглась нападению со стороны сотрудника немецкой дипмиссии после попытки задать вопрос Бербок о необходимости переговоров с Россией по Украине. По его словам, Бербок отказалась отвечать на вопрос и предложила журналистам пройти к месту для брифинга. Когда Богданов и его оператор Иван Уткин направлялись туда, немецкий дипломат якобы «накинулся» на них.
Российское постпредство в ООН поддержало Богданова и расценило действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов. В результате, после вмешательства российских дипломатов и подачи ноты генеральному секретарю ООН, полная аккредитация Богданову и Уткину была восстановлена. В своем Telegram-канале Богданов назвал это решение «общим успехом».