ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК в Нью-Йорке после инцидента с немцами

ООН вернула полную аккредитацию шефу ВГТРК Богданов в Нью-Йорке после инцидента с немцами

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов сообщил о восстановлении его полной аккредитации при ООН, передает РИА Новости. Это решение было принято после того, как секретариат ООН понизил его статус аккредитации, что произошло из-за вопросов, заданных Богдановым главе МИД Германии Анналене Бербок.

Этот инцидент вызвал протест со стороны российского МИДа и постпредства РФ в ООН, которые потребовали объяснить ситуацию и вернуть прежний статус аккредитации.

Богданов отметил, что его съемочная группа подверглась нападению со стороны сотрудника немецкой дипмиссии после попытки задать вопрос Бербок о необходимости переговоров с Россией по Украине. По его словам, Бербок отказалась отвечать на вопрос и предложила журналистам пройти к месту для брифинга. Когда Богданов и его оператор Иван Уткин направлялись туда, немецкий дипломат якобы «накинулся» на них.

Российское постпредство в ООН поддержало Богданова и расценило действия немецкого пресс-атташе как нападение на российских журналистов. В результате, после вмешательства российских дипломатов и подачи ноты генеральному секретарю ООН, полная аккредитация Богданову и Уткину была восстановлена. В своем Telegram-канале Богданов назвал это решение «общим успехом».