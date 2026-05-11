Во дворце Ирины Винер прошел концерт о героях России
В Москве 10 мая состоялся масштабный гала-концерт «Сказ о доблести и чести – 2», приуроченный к празднованию Дня Победы. Площадкой для постановки стал Дворец Ирины Винер, где на одной сцене объединились музыка, спорт, театр и современные технологии.
В программе приняли участие известные спортсмены, солисты Большого и Мариинского театров, а также симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Шехтмана, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Постановка включала элементы художественной гимнастики, хореографии и театрального действия. Автором идеи и главным режиссером проекта выступила председатель комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, Герой Труда РФ Ирина Винер.
Особое место в представлении заняли исторические хроники и кадры сражений, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Каждая часть концерта была посвящена выдающимся героям и полководцам, оставившим след в истории страны. Зрителям напомнили о подвигах Вещего Олега, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра I, адмирала Федора Ушакова, маршала Георгия Жукова и дважды Героя России Михаила Гудкова.
«Эти имена навеки останутся в сердцах нашего народа. Мы должны знать историю нашей великой страны и чтить память защитников Отечества, которые подарили нам возможность жить сегодня. Только передавая знания из поколения в поколение, мы сохраним прошлое, научим любить и всегда помнить наших героев», – подчеркнула Ирина Винер.
Мероприятие состоялось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.