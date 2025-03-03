Оказалось, что 666 гендеров – это вовсе не магистральный путь развития человечества. Просто люди, сидевшие на очень больших деньгах, продвигали свою повестку. Когда их с этих денег согнали, а USAID прикрыли – повестка сдулась.

Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

История Брестского мира была сплошной трагедией ошибок, допущенных лидером большевиков Владимиром Лениным. Конечный результат даже близко не напоминал то, чего он хотел достичь.

Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая Тема редкоземельных металлов стала одной из громких в новостной повестке не только США и Украины, но и России. Почему в мире началась борьба за недра, богатые редкоземельными металлами, есть ли у России необходимые для этого технологии и чем нам поможет опыт Китая, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал Александр Топорков, эксперт по поставкам редкоземельных металлов. Подробности Перейти в раздел

Зеленского публично превратили в политический труп Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома. В экспертной среде отметили, что Зеленскому еще повезет, «если он не окажется в Гуантанамо». Подробности Перейти в раздел

Европейская элита увидела спасение в поддержке Украины Выделить Украине еще больше денег и оружия и послать в эту страну «миротворцев» – таким стал главный итог прошедшего в Лондоне саммита, формально посвященного судьбе киевского режима. На самом деле собравшиеся в столице Великобритании европейские лидеры обсуждали нечто гораздо более важное. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Зеленский проклят Америкой. И что теперь? Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

Ким готовит ядерный удар Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

Третья мировая война как цель Украины Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное. Перейти в раздел