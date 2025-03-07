В Airbus предупредили о рисках закупок оружия у США

Airbus предостерег Европу от зависимости от США из-за закупок оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шелльхорн выразил обеспокоенность по поводу растущей зависимости Европы от США в области вооружений, передает ТАСС. Он подчеркнул, что увеличение финансирования обороны и одновременные закупки американских вооружений могут усилить эту зависимость.

Шелльхорн привел в пример ситуацию с датчанами, которые приобрели американские самолеты F-35 и осознали возможные риски для защиты Гренландии в случае, если США попытаются взять остров под свой контроль. Это, по его словам, иллюстрирует, что такие закупки могут быть не лучшим решением для обеспечения безопасности.

По мнению Шелльхорна, европейский военно-промышленный комплекс требует реформ и значительных изменений. Он призывает к увеличению национальных оборонных бюджетов и укреплению сотрудничества между европейскими странами для повышения обороноспособности региона, что позволит снизить зависимость от американских поставок вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий НАТО Жан-Поль Паломерос заявил, что США могут отключить европейские F-35, так как владельцем программного обеспечения этих самолетов остаются они сами, что делает их уязвимыми.