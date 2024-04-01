Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Посол России предположил стремление Вены разорвать отношения с Москвой
Высылка из Вены двух российских дипломатов является беспричинной и печальной традицией. Подобные действия отражают курс правящей элиты Австрии на окончательный демонтаж некогда исключительно конструктивных двусторонних отношений, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Дипломат подчеркнул, что считает происходящее осознанным выбором, хотя и не свободным от внешнего давления, передает ТАСС.
Напомним, что 13 марта 2024 года Австрия объявила о высылке двух российских дипломатов, не предъявив при этом каких-либо конкретных обвинений. МИД России осудил этот шаг, назвав его безосновательным и провокационным.