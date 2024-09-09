КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»
Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»
Формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.
Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.
Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.
По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.
Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.