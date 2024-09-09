Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.

Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.

По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.

Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.