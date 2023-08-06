Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

  • Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро
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    Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей
    На Чонгарском мосту в Крыму после удара ВСУ образовались пробоины
    Уничтоживший колонну бронетехники ВСУ экипаж танка «Алеша» получил «Золотые Звезды»
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Кремль заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    34 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Новости
    00:37Потери европейских компаний на российском рынке оценили в 100 млрд евро

    Прямые потери европейских компаний на российском рынке с момента начала спецоперации составили не менее 100 млрд евро, пишут британские СМИ по итогам анализа отчетности крупнейших фирм Старого Света за последние полтора года.

    23:51На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    23:41Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    23:15В массовом ДТП на Кубани погибли четыре человека

    В результате массового ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края погибли четыре человека, сообщили в управлении МВД России по региону.

    22:59Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    22:26В Москве задержан водитель, насмерть сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП

    Водитель автомобиля Skoda, который сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе на севере Москвы и скрылся с места аварии, задержан.

    22:15Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    21:48ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому мосту

    ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому мосту и по мосту через пролив Тонкий, об этом в Telegram-канале сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

    21:24Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО

    ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    20:55Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    20:42Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    20:23Bloomberg: Новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20

    Еще до сентябрьского саммита лидеров G20 может состоятся новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.

    19:58Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности России в Карабахе

    Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.

    19:35В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    19:12Трамп решил просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Truth Social, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия.

    6 августа 2023, 23:41

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (33)
    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

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    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 09:40
    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Песков: Россия не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о возвращении к зерновой сделке

    Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отрицательно ответил на вопрос РИА «Новости», готовы ли российские власти верить обещаниям Вашингтона и вернуться к договоренностям о поставках зерна.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке.

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    4 августа 2023, 14:09
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Москва ждет от Вашингтона не обещаний, а выполнения части зерновой сделки, которая касается российского экспорта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

    По словам Пескова, США при желании могут поспособствовать выполнению причитающейся России части зерновой сделки. «Не пообещать, что они задумаются над этим, а выполнить», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что от Вашингтона никто не ждет обеспечения безопасности в этой сфере.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов предпринять меры для обеспечения экспорта российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке. В ответ Песков заявил, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона.

    Коментарии (9)
    5 августа 2023, 11:18
    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов

    AP: Анна Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов за отмененные выступления

    Нетребко потребовала от «Метрополитен-опера» 360 тыс. долларов
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк исковую жалобу к театру «Метрополитен-опера» (Metropolitan Opera) с требованием компенсации в размере 360 тыс. долларов за отмененные выступления.

    В жалобе Нетребко говорится, что руководство театра нарушило договоренности и подвергло ее дискриминации по национальному признаку, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Кроме того, Нетребко подчеркнула, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба «негативно сказались» на отношение к певице со стороны зрителей. Она отметила, что они вызвали протесты против нее и привели к тому, что американские театры «избегают сотрудничества» с российской певицей.

    Также в иске указано, что требование руководства театра к исполнительнице публично отказаться от поддержки российского руководства стало причиной критики в адрес Нетребко на родине. В итоге действия руководства Metropolitan Opera вынудили ее невыгодно продать свою нью-йоркскую квартиру и нанесли ей «значительный моральный ущерб», сказано в исковой жалобе.

    В марте суд уже назначил Нетребко выплату в 200 тыс. долларов от «Метрополитен-опера».

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    5 августа 2023, 16:22
    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    NYT: Запад будет вынуждать Зеленского пойти на переговоры с Москвой и Киев знает это

    В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    Обозреватели американского издания отметили, что перед властями Украины стоит проблема сохранения поддержки Запада, поскольку изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому в конфликте, и теперь Киеву необходимо найти новых союзников для продолжения ведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    Как утверждают авторы публикации, в среду Зеленский сообщил украинским дипломатам, что в ближайшие месяцы ситуация осложнится, так как будет нарастать давление, направленное на продвижение к мирным переговорам.

    В среду немецкие СМИ сообщили, что зимой Украине придется пойти на переговоры с Россией под давлением Запада.

    Коментарии (22)
    4 августа 2023, 11:52
    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке

    Сенатор Долгов: Возобновление зерновой сделки возможно только в случае реального выполнения обязательств в рамках договоренностей

    Сенатор: Москва не будет верить обещаниям Вашингтона по зерновой сделке
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    У американцев было много времени на выполнение обязательств по зерновой сделке, но ни одно из них так и не было реализовано. Поэтому возобновлять соглашение, основываясь на устных «гарантиях» Вашингтона, России нет никакого смысла. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку.

    «Москва не будет верить обещаниям Вашингтона о содействии экспорту российского продовольствия в случае возвращения в зерновую сделку. Рассматривать возможность возобновления договоренностей можно только после конкретных действий со стороны западных стран», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «На данный момент мы видим, что свою часть сделки не собирались выполнять ни западные страны, ни Украина. Поэтому никакие устные или письменные договоренности не могут служить гарантией исполнения США данного ими обещания», – отмечает собеседник.

    «Зерновая сделка длилась достаточно долго, у всех сторон был шанс проявить себя. Но договор использовался против России как с военной, так и с экономической точки зрения. Москва же делала все необходимое со своей стороны», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна.

    Песков ранее уже говорил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке, но только после того как будут выполнены российские условия. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Москва вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь ее условий.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может возобновить соглашение, но только если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. В качестве первого обязательства глава государства назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». Также он отметил необходимость восстановления гуманитарной сути сделки.

    Коментарии (4)
    4 августа 2023, 21:04
    Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами
    Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава передала ноту о якобы нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, в ней не содержится неопровержимых доказательств, сообщили в МИД Белоруссии.

    В сообщении белорусского МИД отмечается, что польская сторона не предоставила данные объективного контроля о якобы нарушении границы двумя белорусскими вертолетами, передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что Варшава была предупреждена о планируемых полетах вертолетов в приграничной зоне, что подтверждает отсутствие планов нарушать воздушное пространство соседнего государства.

    В МИД Белоруссии призвали польские власти искусственно не нагнетать ситуацию и возобновить полноценный диалог между военными ведомствами двух стран.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами, которые якобы принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Коментарии (8)
    5 августа 2023, 00:12
    Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16

    Politico: Незнание английского помешало пилотам с Украины осваивать F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пилоты неспособны к обучению на американских истребителях F-16, поскольку не знают английского, утверждают источники Politico.

    Для потенциального участия в обучении избрали 32 украинских пилотов, однако камнем преткновения остается владение английским языком, сказали источники Politico, передает РИА «Новости».

    Лишь восемь из них знают язык на таком уровне, при котором они смогут начать обучение после утверждения плана тренировок и получения формального разрешения США.

    Еще 20 человек «немного говорят на английском», они могут пройти курсы в Британии в августе.

    Ранее в Пентагоне заявили, что Запад поставит киевскому режиму F-16 тогда, когда украинские пилоты пройдут подготовку.

    Коментарии (6)
    4 августа 2023, 12:50
    В Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии

    Tекст: Алина Власенко

    Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина Белоруссии, заявил глава МВД республики, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский.

    По словам министра, арестованный белорус Михаил А. передавал данные о военных объектах и портах и вел пропагандистскую деятельность в пользу России, передает РИА «Новости».

    Тем временем в пресс-службе министра-координатора спецслужб уточнили, что ранее по этому делу выявили целую шпионско-диверсионную сеть из 15 человек. Члены сети якобы занимались разведкой военных объектов и объектов критической инфраструктуры Польши и вели подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине.

    В июне прокуратура Польши сообщила о задержании российского хоккеиста Максима Сергеева по подозрению в шпионаже. СМИ сообщили, что задержанный за шпионаж в Польше российский хоккеист играл в клубе Zaglebie Sosnowiec.

    Коментарии (0)
    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 01:25
    В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины

    Министр Телус: Польша и ряд стран ЕС продлят запрет импорта зерна с Украины вне зависимости от решения ЕК

    В Польше пообещали продлить запрет импорта зерна с Украины
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

    Телус, слова которого приводятся в заявлении министерства сельского хозяйства Польши, пообещал, что власти республики сделают это в любом случае. В интервью «Польскому агентству печати» (PAP) он предположил, что «некоторые из пяти соседних стран» поступят точно так же, передает «Интерфакс».

    При этом польский министр заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие фермеров.

    В середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна.

    Телус отмечал, что ограничения, введенные Еврокомиссией, принесли хороший результат. По его словам, это стало аргументом в пользу продления запрета по крайней мере до конца года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ближайший союзник киевского режима – Европейский союз уничтожает крупнейший источник валютных поступлений для Украины.

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    4 августа 2023, 22:08
    Американские БПЛА 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    Контр-адмирал Кулить: Американские БПЛА 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

    Американские БПЛА 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коалиция в Сирии под руководством США за последние сутки допустила 11 нарушений протоколов деконфликтации, заявил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки со стороны коалиции зафиксировано 11 нарушений протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников, заявил Кулить, передает РИА «Новости».

    У зоны Эт-Танф, где находятся воздушные трассы, регистрируется рост количества нарушений. За сутки зафиксировано 17 нарушений двумя истребителями Rafale, пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и одним беспилотником MQ-1C.

    В конце июля замглавы ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что беспилотник западной коалиции опасно сближался с российским Су-34 в Сирии.

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