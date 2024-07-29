Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Путин решил создать Морскую коллегию России
Патрушев объявил о создании Путиным Морской коллегии России
Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ, сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев.
Цель создания Морской коллегии России – повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».
В ее составе будут сформированы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.
Персональный состав Морской коллегии будет определен и позже утвержден президентом, добавил Патрушев.
Ранее Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны.