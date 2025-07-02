Суд Украины заочно приговорил актера Гогунского к 12 годам тюрьмы

Tекст: Александра Юдина

Решение было принято по обвинению в поддержке спецоперации на Украине и проведении концертов для российских военнослужащих, передает РИА «Новости».

В постановлении также говорится о конфискации имущества Гогунского, находящегося на Украине. Уточняется, что сам актер не находился на территории страны и был осужден заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера Виталия Гогунского и создателя дронов «Ланцет» Александра Захарова.