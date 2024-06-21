И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
СБУ завела дело против сыгравшего Кузю в «Универе» актера
СБУ завела дело против актера Гогунского, сыгравшего Кузю в «Универе»
На Украине возбуждено дело в отношении российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», об этом сообщило управление СБУ по Волынской области.
Как сообщило ведомство в своем аккаунте в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), 45-летнему Гогунскому, уроженцу украинского Кременчуга, вменяется «оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганда войны», передает ТАСС.
Максимальный срок наказания, который может быть назначен по этим статьям, составляет 12 лет лишения свободы.
В 2022 году СБУ обвинила в коллаборационизме главу Минздрава Крыма.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ