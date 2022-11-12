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СБУ обвинила в коллаборационизме главу Минздрава Крыма
СБУ объявила о подозрении в коллаборационизме главе Минздрава Крыма
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборционизме главе Минздрава Крыма, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
О своем подозрении в коллаборационной деятельности министру здравоохранения Крыма СБУ сообщил в своем Telegram-канале.
Украинские власти обвиняют его в том, что чиновник организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных. Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема раненых российских бойцов.
При этом фамилия чиновника не указывается, но размещено фото Константина Скорупского, передает РИА «Новости».
За коллаборационизм украинские власти грозят штрафом в размере до 170 тыс.гривен (4,6 тыс. долларов), и лишением свободы до пяти лет.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.
Украинский пленный рассказал о планах Киева наступать на Белгород и Курск
Украинский военнопленный заявил о планах Киева по наступлению на Белгород и Курск
Украинские военные намерены провести наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил плененный военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
На российской территории действуют диверсионно-разведывательные группы, они занимаются подрывной деятельностью, оставляют взрывчатку, это им необходимо для полномасштабного наступления, заявил Лепихин, передает РИА «Новости».
«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. Пройдут 50 километров – так 50, пройдут 100 километров – так 100 километров», – указал он.
Военнопленный пояснил, что слышал от инструкторов, что ВСУ задумали наступать на Курском и Белгородском направлениях.
До этого другой украинский военнопленный Павел Ткачук заявлял, что Киев намеревался забросить в три российские региона диверсантов с российскими опознавательными знаками.
Зеленский отказался пускать СМИ в Херсон
Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»
Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Немцы предложили Зеленскому покинуть пост за деньги
Комментаторы немецкой Welt предложили Зеленскому покинуть пост президента в обмен на деньги
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу Украины Владимира Зеленского, который провозгласил «исторической победой» выход российских войск из Херсона.
Комментирующие сошлись во мнении, что украинский лидер воспринимает всю ситуацию как новую серию одного из своих шоу, передает РИА «Новости».
«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», – отметил один из пользователей.
«Я восхищаюсь российской армией, которая одна смогла противостоять всем западным странам», – заметил другой.
«Я так и не понял, что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?» – задался вопросом один из комментаторов.
«Меня тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия – единственный путь к миру», – поделился мнением еще один читатель.
«Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят», – отметил другой пользователь.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
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Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
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В ДНР заявили о бегстве ВСУ из Опытного на Авдеевском направлении
Офицер ДНР Горленко сообщил о бегстве ВСУ из населенного пункта Опытное
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Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона, сообщил заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко.
По его словам, подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное и закрепились на его окраинах, сейчас бойцы проводят зачистку, передает РИА «Новости».
Офицер заявил, что не назвал бы это отступлением, а назвал бы это бегством, потому что на позициях ВСУ находят и радиостанции, что никогда не было, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство, указал Горленко.
Населенный пункт Авдеевка расположен в 20 киллометрах от Донецка. Находится под временной окупацией вооруженных формирований Украины с июня 2014 года.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска (украинское название – Бахмут) – Опытное. Украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов.
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Foreign Policy: Запросы Украины застали администрацию Байдена врасплох
Foreign Policy: Запросы Украины о предоставлении электротрансформаторов застали администрацию Байдена врасплох
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Администрация Джо Байдена оказалась застигнута врасплох просьбами Киева о предоставлении электротрансформаторов высокого напряжения, запчастей и отопительного оборудования, Западу трудно удовлетворить запросы Украины, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
В материале отмечается, что на Капитолийском холме бывшие и действующие украинские должностные лица говорят всем, что Киев отчаянно нуждается в трансформаторах. По словам экс-депутата Рады Виктории Войцицкой, которая, по сведениям издания, руководит лоббистской деятельностью в Вашингтоне, Киеву больше всего нужны трансформаторы высокого напряжения, так как на Украине есть только один производитель, который может выпускать максимум три трансформатора за шесть месяцев, что значительно меньше потребностей Украины в этом оборудовании, передает ТАСС.
Согласно приведенной журналом оценке, быстрого решения применительно к трансформаторам не предвидится. В материале сообщается, что Киев также запрашивает запчасти и различное отопительное оборудование. Источник издания из числа помощников членов Конгресса США отметил, что администрация Байдена была немного застигнута врасплох в том, что касается указанных запросов украинской стороны.
В статье уточняется, что Войцицкая добивается предоставления Соединенными Штатами не менее 15 новых трансформаторов. Как отмечается в публикации, данное оборудование из Соединенных Штатов и стран ЕС может не подойти для украинской энергосистемы. Издание также констатирует, что на Украине в дефиците средства ПВО.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал необходимую для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины сумму.
Гоблин: Основными блогерами России стали военные корреспонденты
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С начала специальной военной операции России на Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов, рассказал газете ВЗГЛЯД российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков.
«В российском блогинге с началом СВО резко обозначились позиции: те, кто поддерживают родную страну, и те, кто родную страну ненавидят во всех ее проявлениях. Чтобы люди, которые занимаются развлекательным контентом, что-то там говорили хорошее про Россию, я такого вообще не заметил», – делится Пучков.
Он объясняет, что поскольку большинство платформ для развлекательного контента являются западными, блогеры стараются угодить именно западной точке зрения, принижая Россию, либо вообще не говорят о стране ничего. Поэтому патриотических веселых видеороликов в этих социальных сетях не наблюдается. Если же кто-то и пытается говорить на этих платформах что-то хорошее даже про Советский Союз, то они, как правило, моментально «вылетают оттуда». То же самое произошло и с личным каналом собеседника, однако он нашел выход – перешел на отечественные платформы.
«Единственное, что я заметил, все переключились на военных корреспондентов. Интересуют только они и контент с мест событий. Всех остальных в этом плане смотреть просто неинтересно», – рассказывает Пучков.
При этом развлекательные блогеры пытаются тоже задействовать военную тематику, правда, зачастую неудачно. Так, громким скандалом закончилась попытка блогера Некоглая (Николая Лебедева) снять развлекательный контент по тематике СВО, сняв пародию на российского солдата, который в окопе отбрасывал гранаты, падавшие на него с дрона ВСУ.
«Это же просто ребенок. Ребенок невоспитанный, откровенно глупый. Смеяться над подобными вещами, мягко говоря, странно, общественность это очень сильно раздражает. Даже если он снял это с самыми светлыми помыслами, как он утверждает, то воспринято это как глумеж над солдатами, которые защищают нашу Родину. Население трактует это только так. Так не стоит шутить», – считает Пучков. Однако какой именно должен быть современный развлекательный контент, собеседник сказать затрудняется.
Ранее блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ гранат российского солдата в окопе, однако пользователи Сети такой контент не оценили. В том числе на видеоролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии РФ. Некоглая задержали в Москве, в среду Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России – блогер является гражданином Молдавии.
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Киев отказался замораживать конфликт с Россией
В Киеве заявили об отказе замораживать конфликт с Россией
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что замораживать конфликт с Россией никто не будет, ВС Украины «продолжат освобождать страну».
По его словам, украинские территории «будут освобождаться» независимо от погоды и времени года.
«Задание президента – освобождение всех наших территорий», – приводит слова Данилова издание «Зеркало недели», передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что последнее заседание ставки верховного главнокомандующе посвятили Херсону.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон
Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится
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В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации. На другие участки фронта мы сможем перебросить из Херсонской области не более 15 тыс. человек», – предположил собеседник.
По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.
В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.
Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.
«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.
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Появились кадры подрыва Антоновского моста в Херсоне
Опубликовано видео подрыва Антоновского моста через Днепр в Херсоне
В Сети появилось видео подрыва Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне.
На кадрах видно, как район вокруг моста озаряет яркая вспышка, после чего в небо поднимается огромное облако, передают «Известия».
Ранее военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста. Он отметил, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
У ЕС возникли проблемы с выделением дотаций Украине в 2023 году
Newsweek: Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за финансовых трудностей
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Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран объединения, которые переживают сложный период в экономике, сообщил американский журнал Newsweek.
Издание отмечает, что страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, а в США чиновники задают вопросы о поддержке Украины. Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание, передает ТАСС.
Профессор Мичиганского университета, помощник декана по исследовательской работе Джон Чорчиари в интервью Newsweek отметил, что планы Евросоюза выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро в качестве помощи могут столкнуться со сложностями и привести европейцев к ситуации, когда у них останется мало выбора. Он напомнил, что Венгрия выразила готовность выделить помощь Украине по двусторонним каналам, чтобы не запускать механизм внешних заимствований ЕС. По словам профессора, Германия и другие ключевые игроки не хотели бы так просто «отпускать с крючка» другие страны ЕС, однако если на Украине условия продолжат ухудшаться, у них может оказаться мало выбора.
В то же время в США, согласно проведенному в сентябре социологическому опросу, более половины респондентов поддержали дипломатические усилия для завершения войны, в то время как 47% заявили, что они поддерживают военную помощь, только если она будет сопровождаться дипломатическими усилиями, сообщает журнал.
Другие аналитики, опрошенные журналом, отмечают, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше запрос на его завершение путем дипломатического урегулирования. В связи с этим издание указывает на недавнюю массовую демонстрацию в Праге против роста цен на энергию, заявления венгерского руководства о том, что их страна не готова поддерживать новые санкции в отношении России, экономические проблемы в Греции.
При этом журнал также приводит ряд мнений экспертов о том, что пока единство Евросоюза в оказании помощи Украине остается крепким, а в странах ЕС существует запрос на дальнейшую поддержку Киева.
Напомним, в среду исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии выдавать Украине финансовую помощь в 2023 году в объеме до 18 млрд евро в формате «ссуды на льготных условиях». Венгрия выступила против совместных льготных кредитов стран ЕС Украине.
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Киев назвал необходимую на восстановление инфраструктуры Украины сумму
Премьер Украины Шмыгаль заявил о необходимости 203 млн долларов на ремонт энергоинфраструктуры
Для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Киеву необходимо около 203 млн долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как заявил Шмыгаль на заседании правительства Украины, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ Киеву требуется более 2,5 млрд гривен (около 68 млн долларов), на приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд гривен (около 135 млн долларов). Он также сообщил, что плановые отключения электроэнергии на Украине, в октябре затронувшие более 9 млн граждан, будут продолжаться, передает РИА «Новости»..
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины.
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