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Китайские космонавты впервые получили кислород на орбите
Экипаж миссии «Шэньчжоу-19» на станции «Тяньгун» провел эксперимент по получению кислорода в космосе, пишут китайские СМИ.
По данным журналистов, китайские космонавты впервые получили кислород в космосе посредством искусственного фотосинтеза, передает РИА «Новости». Эксперимент был проведен экипажем миссии «Шэньчжоу-19», находящимся на орбитальной станции «Тяньгун».
Тем не менее эксперты указывают на нынешнюю энергоемкость процесса, делая его непрактичным для использования в длительных миссиях на другие планеты, такие как Луна или Марс.
Напомним, в октябре космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно стартовал с космодрома Цзюцюань. В экипаж вошли Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.