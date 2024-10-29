Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.3 комментария
Стало известно о запуске «Шэньчжоу-19» 30 октября
Китай запустит «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на космодром Цзюцюань
Китай запустит корабль «Шэньчжоу-19» с экипажем из трех тайконавтов 30 октября с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере страны. Полет продлится до конца апреля или начала мая 2025 года.
Китай запустит пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами на борту 30 октября. Как передает ТАСС, запуск состоится с космодрома Цзюцюань, расположенного на севере Китая. Возвращение команды «Шэньчжоу-18», находящейся на орбите в течение полугода, планируется на 4 ноября.
Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» состоит из трех тайконавтов: Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в команде. Командиром экспедиции будет Цай Сюйчжэ, ранее принимавший участие в миссии «Шэньчжоу-14». Остальные два участника впервые отправятся в космос. Команда пробудет на станции до конца апреля или начала мая 2025 года.
Китайская космическая станция, находящаяся на высоте около 400 км, будет функционировать более десяти лет. Станция рассчитана на пребывание трех человек, но во время ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос. В 2022 году станция начала работу в штатном режиме и доступна для международных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские ученые призвали ускорить разработку ядерного оружия и тяжелых ракет-носителей для защиты Земли от астероидов. При этом Китай отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными.
Ранее посадочный модуль китайского аппарата «Чанъэ-6» совершил успешную посадку в районе Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны.