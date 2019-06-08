Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Очень важно, что за журналиста Ивана Голунова вступились практически все, независимо от убеждений – и либералы, и патриоты, и те, кто любит «Медузу», и те, кто не любит никакие идеологически мотивированные СМИ ни с какой стороны.

Это значит, что журналистика, кто бы что ни говорил – как была, так и остается важнейшим элементом гражданского общества.

На этом закончим с ми-ми-ми и перейдем к делу.

Вы что творите?

Какие подписи за освобождение? Какие, нафиг, плакатики «Свободу Ивану Голунову»?

Вам что, не сообщили, что на дворе 2019 год? Что мы живем в государстве, где есть Конституция и законы? Что у общества нет такой функции - выносить приговоры? А «Свободу!» – это именно приговор.

Вы детально знакомы с материалами уголовного дела?

Вам кажется, что стоя – реально или виртуально – с плакатиком, вы приносите пользу конкретному человеку и обществу? Нет! На самом деле – вы наносите ему, всем нам, невероятный вред. Потому что это тот самый правовой нигилизм, против которого вы протестуете и в котором подозреваете полицию. Я тоже подозреваю – и написал об этом еще вчера рано утром, когда вообще ничего не было понятно. Но вы избрали самый негодный метод из всех – давить на следствие и будущий суд, диктуя им свой приговор, и все это – под рефрен «Долой режим». Тогда как требовать надо честного, объективного, доказательного, а, главное – максимально открытого расследования.

Знаете, что сейчас произойдет? Я вам скажу. Полиция и СК закусят удила и, во что бы то ни стало, доведут дело до реального срока. Потому что ни одно государство не может себе позволить, чтобы решения за него принимали на площадях. И правильно делает.

Единственная разумная линия поведения общества и в этой ситуации, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Была бы, если бы для вас не было важнее поорать.

Так устроен мир, что приговоры выносит государство, а общество контролирует, чтобы оно не сильно охреневало. Так было, так есть, так будет – всегда и везде, включая Российскую Федерацию. В какой-нибудь Англии – она же у нас символ торжества права? – невозможна та вакханалия, которую вы устроили вчера. Даже не потому, что она запрещена, а потому что ущербна и деструктивна в самой своей сути.

Это, еще раз, то самое правовое государство, которого вы так долго добивались. И об которое вы теперь пытаетесь вытереть ноги. Вы ничем не отличаетесь от ментов, подбрасывающих наркоту.

Государство, хоть и медленно, но меняется. А вы – нет. Когда в очередной раз будете бороться за все хорошее и против всего плохого – боритесь против себя.