Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

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8 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Газпром завязал петлю на шее Украины

Газпром по-прежнему готов дать Украине существенную скидку на газ Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве? Подробности...
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США начали опасную игру против российских военных

Американский крейсер и наш БПК сошлись на расстояние в 50 метровФото: U.S. Navy/youtube.com
Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир? Подробности...
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Как устроена система воровства государственных средств на Кавказе

Правоохранительные органы Северного Кавказа регулярно проводят операции по борьбе с коррупциейФото: vesti.ru
Очередная серия задержаний чиновников в Дагестане напомнила, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе очень далека от завершения. Преступная группа, занимавшаяся земельными махинациями, поставила под свой контроль активы стоимостью (по скромным оценкам) 20 млрд рублей. Таких коррупционных ниш на Кавказе еще немало. Как устроена эта система и на чем воруют больше всего? Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

Сделка по поставкам газа - один из примеров, когда Украина обманула РоссиюФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...

«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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            Дмитрий Михайлин

            Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

            Дмитрий Михайлин
            медиаменеджер
            		 8 июня 2019, 13:45

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            Очень важно, что за журналиста Ивана Голунова вступились практически все, независимо от убеждений – и либералы, и патриоты, и те, кто любит «Медузу», и те, кто не любит никакие идеологически мотивированные СМИ ни с какой стороны.

            Это значит, что журналистика, кто бы что ни говорил – как была, так и остается важнейшим элементом гражданского общества.

            На этом закончим с ми-ми-ми и перейдем к делу.

            Вы что творите?

            Какие подписи за освобождение? Какие, нафиг, плакатики «Свободу Ивану Голунову»?

            Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

            Вам что, не сообщили, что на дворе 2019 год? Что мы живем в государстве, где есть Конституция и законы? Что у общества нет такой функции - выносить приговоры? А «Свободу!» – это именно приговор.

            Вы детально знакомы с материалами уголовного дела?

            Вам кажется, что стоя – реально или виртуально – с плакатиком, вы приносите пользу конкретному человеку и обществу? Нет! На самом деле – вы наносите ему, всем нам, невероятный вред. Потому что это тот самый правовой нигилизм, против которого вы протестуете и в котором подозреваете полицию. Я тоже подозреваю – и написал об этом еще вчера рано утром, когда вообще ничего не было понятно. Но вы избрали самый негодный метод из всех – давить на следствие и будущий суд, диктуя им свой приговор, и все это – под рефрен «Долой режим». Тогда как требовать надо честного, объективного, доказательного, а, главное – максимально открытого расследования.

            Знаете, что сейчас произойдет? Я вам скажу. Полиция и СК закусят удила и, во что бы то ни стало, доведут дело до реального срока. Потому что ни одно государство не может себе позволить, чтобы решения за него принимали на площадях. И правильно делает.

            Единственная разумная линия поведения общества и в этой ситуации, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Была бы, если бы для вас не было важнее поорать.

            Так устроен мир, что приговоры выносит государство, а общество контролирует, чтобы оно не сильно охреневало. Так было, так есть, так будет – всегда и везде, включая Российскую Федерацию. В какой-нибудь Англии – она же у нас символ торжества права? – невозможна та вакханалия, которую вы устроили вчера. Даже не потому, что она запрещена, а потому что ущербна и деструктивна в самой своей сути.

            Это, еще раз, то самое правовое государство, которого вы так долго добивались. И об которое вы теперь пытаетесь вытереть ноги. Вы ничем не отличаетесь от ментов, подбрасывающих наркоту.

            Государство, хоть и медленно, но меняется. А вы – нет. Когда в очередной раз будете бороться за все хорошее и против всего плохого – боритесь против себя.


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