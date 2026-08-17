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ВСУ потребовали от пенсионеров выселиться из квартир в Краматорске
Силовики: ВСУ дали 12 часов на выселение жильцам свыше 200 квартир в Краматорске
Вооруженные силы Украины в ультимативной форме потребовали от пожилых людей освободить жилплощадь в микрорайоне Даманский в Краматорске для нужд армии в течение 12 часов, сообщили российские силовики.
Украинские националисты активно занимают жилые помещения в многоквартирных домах Краматорска. По словам российских силовиков, солдаты заставляют местных жителей спешно покидать свои дома, передает РИА «Новости».
«В одном из многоквартирных домов, где свыше 200 квартир и живут в основном пенсионеры, командиры подразделений ВСУ в ультимативной форме потребовали от пожилых людей освободить в ближайшие 12 часов их квартиры для нужд ВСУ», – сообщил собеседник агентства.
По данным силовых структур, освобожденная жилплощадь немедленно используется для размещения украинских военнослужащих.
В июне украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.
Днем ранее украинские военные оборудовали скрытые арсеналы на территории городского парка «Юбилейный» в Краматорске.
В июле полиция Черниговской области стала принуждать местных жителей к освобождению квартир для размещения националистов.