Огонь прошел более 1 млн гектаров в Якутии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Оперативная обстановка на 12 августа (по данным Авиалесоохраны): действуют 68 лесных пожаров в десяти муниципальных районах, общая площадь, пройденная огнем, – 1 000 947 га (808 789 га – леса, 192 158 га – нелесные территории), площадь активного горения – 1 501,4 га», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

За минувшие сутки спасатели ликвидировали пять очагов возгорания на площади свыше 41 тыс. га. Однако общий охват увеличился более чем на 18 тыс. га из-за разрастания действующих пожаров в пяти районах.

Дым от огня зафиксирован в 13 поселениях четырех районов республики. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, а в пятикилометровой зоне от жилых домов активных возгораний нет.

В борьбе со стихией участвуют 533 человека и 71 единица спецтехники.

Всего с начала сезона в регионе зарегистрировали 485 лесных пожаров на площади свыше 1,2 млн га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пройденная огнем территория выросла более чем в девять раз.

В начале августа площадь лесных пожаров в Якутии достигала 440 тыс. гектаров.

В конце июня огонь охватил в регионе свыше 4,8 тыс. гектаров леса.

В мае во время патрулирования лесных массивов в республике разбился самолет Ан-2.