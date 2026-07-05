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Bloomberg: Судоходство в Ормузском проливе резко сократилось
Трафик коммерческого флота вдоль оманского побережья в Ормузском проливе резко сократился, сообщают американские СМИ.
В прошедшие пятницу и субботу минимум восемь кораблей внезапно развернулись на этом маршруте. Четыре из них впоследствии изменили курс и покинули акваторию вдоль иранских берегов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Аналитическая компания Kpler подсчитала, что в субботу пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов. При этом лишь один корабль открыто заявил о движении по оманскому маршруту, хотя днем ранее таких судов было 13. Среди изменивших направление оказались нефтяные танкеры, балкеры и автовозы.
Официальные причины столь массового изменения маршрутов пока остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана. В конце июня через Ормузский пролив за четыре дня прошло 124 грузовых судна.