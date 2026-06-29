CNN: Более 120 судов прошли через Ормузский пролив за четыре дня

Tекст: Елизавета Шишкова

«В общей сложности 124 грузовых судна прошли через Ормузский пролив с четверга», – сообщил телеканал со ссылкой на данные Kpler, передает РИА «Новости».

Отмечается, что нынешний четырехдневный поток сопоставим с уровнем суточного судоходства до обострения обстановки в регионе. По информации Kpler, до эскалации в конце февраля через Ормузский пролив ежедневно проходило более 100 судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив после прохождения за сутки 72 коммерческих судов.

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

Международные наблюдатели из Совместного морского информационного центра повысили уровень угрозы для коммерческих судов в районе Ормузского пролива до значительного.