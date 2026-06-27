Международные наблюдатели повысили уровень угрозы судоходству в Ормузском проливе

Международные наблюдатели повысили уровень угрозы в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

Совместный морской информационный центр объявил о росте опасности для коммерческого флота в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

«Уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе повысился до значительного», – говорится в заявлении центра. Ранее Управление морских торговых операций Британии проинформировало об инциденте с танкером, в который угодил неопознанный снаряд.

В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом предупредило судовладельцев о возможных рисках. Ведомство сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам.

В пятницу американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив».

Накануне иранский беспилотник атаковал сингапурское грузовое судно в Ормузском проливе.

Международная морская организация приостановила эвакуацию коммерческого флота из Персидского залива.