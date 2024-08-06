Эксперт усомнился в наличии у США гиперзвукового оружия

Военный эксперт Степанов усомнился в существовании у США гиперзвукового оружия

Tекст: Борис Эльфанд

Военный эксперт подчеркнул, что, скорее всего, США освоили технологию гиперзвукового оружия только виртуально, отмечает ТАСС. Однако, по его словам, западные эксперты через «уважаемые» издания уже начали подгонять реальное положение дел под необходимую картинку.

Специальные учения Resolute Hunter 24-2 для отработки пусковых возможностей Dark Eagle американское военное ведомство провело в конце июня. Александр Степанов обратил внимание на то, что Пентагон отчитался лишь об «электронных пусках».

Реальных пусков гиперзвуковых ракет проведено не было, то есть, как отметил эксперт, не выполнена ключевая задача по получению комплекса данных, подтверждающих работоспособность системы при различных условиях.

Также по результатам специальных учений не были получены фото или видео, фиксирующие использование Dark Eagle в условиях, приближенных к боевым, уточнил Александр Степанов.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что США допустили увеличение числа развернутых ядерных боезарядов.