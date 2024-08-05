Экс-глава Генштаба США усмотрел превосходство России и Китая в части роботизированных вооружений

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их словам, страны из числа противников США во многом опережают их в разработке роботизированных и автоматизированных вооружений. Авторы отметили, что Россия на основе полученного в ходе СВО опыта резко нарастила производство беспилотников, что позволяет ей добиваться «большего эффекта на поле боя», передает ТАСС.

Авторы отметили, что ВС России стали использовать беспилотные наземные транспортные средства для запуска противотанковых ракет, гранат и БПЛА. Они также указывают, что Китай лидирует на рынке коммерческого производства беспилотников, доля китайской компании DJI на рынке достигает 70%, а китайские военные оказались «особенно искусными в разработке новых концепций» ведения боя.

По оценкам Милли и Шмидта, Россия и Китай также «набирают обороты» в разработках ИИ, где США пока остаются лидерами. Эксперты отмечают, что американские военные с трудом смогут использовать новейшие технологии на поле боя из-за бюрократических препятствий.

«В результате американские военные рискуют вести войну, в которой их первоклассная подготовка и превосходные обычные вооружения окажутся менее эффективными», – говорится в статье.

По мнению Милли и Шмидта, положение США также стало уязвимым на море, поскольку итайские гиперзвуковые ракеты могут потопить американские авианосцы до того, как они выйдут из Перл-Харбора. По их словам, Китай уже развертывает системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы на базе ИИ, которые дадут ему преимущество перед США во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА» заявил, что время на доработку и совершенствование боевой экипировки, вооружения и техники в настоящее время исчисляется днями, поэтому важно продолжать работать над внедрением инноваций.