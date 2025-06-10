Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.
Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.
Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».
По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.
Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.
Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.
Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.