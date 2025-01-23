Боец ВСУ напал с ножом на следователя на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина напал с ножом на следователя государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Потерпевший получил телесные повреждения в результате нападения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

Сотрудники ГБР проводили следственные действия в отношении 28-летнего жителя Киева. Во время общения с правоохранителями подозреваемый неожиданно напал на одного из них с ножом и попытался скрыться с места происшествия.

Правоохранительные органы смогли задержать злоумышленника с помощью спецназа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.

В декабре полиция в Германии тяжело ранила украинского беженца, который напал на правоохранителей, используя топор и нож.