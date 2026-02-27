Американские военные сбили дрон пограничников лазером в Техасе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военные применили лазерную систему борьбы с беспилотниками для уничтожения дрона, принадлежащего пограничной службе США, сообщает ТАСС, ссылаясь на Associated Press. Инцидент произошел в четверг в районе Эль-Пасо, штат Техас, и вызвал резонанс среди членов Конгресса США.

Конгрессмены из комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры заявили: «У нас головы идут кругом от того, что Пентагон, как говорят, сбил дрон Таможенно-пограничной службы при помощи высокорисковой системы борьбы с БПЛА». Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно закрыло воздушное пространство над местом происшествия.

Ранее в этом месяце в Техасе произошел похожий случай: 11 февраля министр транспорта страны Шон Даффи заявил о нейтрализации дрона, якобы принадлежавшего мексиканскому наркокартелю. Однако американские СМИ утверждают, что тогда целью лазерной атаки стали воздушные шары, ошибочно принятые за беспилотники пограничной службой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничники США сбили несколько воздушных шаров с помощью лазерного оружия. Лазер LOCUST перекрыл небо над городом Эль-Пасо в Техасе на восемь часов. Недопонимание между Пентагоном и авиационными властями США привело к введению запрета на полеты.