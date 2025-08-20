Суд оштрафовал замдиректора «Ельцин Центра» за дискредитацию ВС России

Суд оштрафовал замдиректора «Ельцин Центра» на 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Tекст: Евгения Караваева

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Людмилу Телень, первого замдиректора «Ельцин Центра», виновной по делу о дискредитации вооруженных сил России и назначил ей штраф в 45 тыс. рублей, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Судья Екатерина Гейгер огласила соответствующее решение в зале суда.

Адвокат Михаил Бирюков заявил, что поводом для административного преследования послужил репост Телень от 25 февраля 2022 года текстового сообщения дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, который был удален в мае того же года. На заседании защитник сообщил, что его подзащитная не признает вину и намерена обжаловать решение суда.

Защита просила передать дело по месту жительства Телень, в Москву, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства. Материалы поступили в суд по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ – речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России. Судебное заседание прошло 20 августа.

По информации источников, Людмила Телень также имеет гражданство Израиля. Ранее пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Володарская сообщала о намерении Телень подать в суд на Telegram-канал «УралLive» из-за публикации фотографии ее израильского паспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд подтвердил штраф блогеру Илье Варламову* за дискредитацию Вооруженных сил России. Также следователи возбудили уголовное дело в отношении Льва Шлосберга по факту повторной дискредитации ВС России.