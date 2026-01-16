Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
СМИ сообщили об ударе дрона ВСУ в жилую многоэтажку в Рязани
По предварительным данным, никто не пострадал, однако местные жители сообщили почти о десятке взрывов и 40-минутной атаке беспилотников.
«Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Рязани. Информации о пострадавших нет. Всего над городом было слышно около 10 взрывов», – передает «360» со ссылкой на telegram-канале Shot.
Там отметили, что один дрон влетел в верхние этажи многоквартирного дома на юго-западе Рязани, повреждены четыре квартиры, а осколки посекли автомобили у дома.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одном из разрушенных зданий Таганрога 13 января после утреннего обстрела ВСУ обнаружили тело 65-летней женщины, находившейся на рабочем месте. Двое работников госаптек погибли при атаке БПЛА в Запорожской области. БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области.