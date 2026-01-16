СМИ сообщили об ударе дрона ВСУ в жилую многоэтажку в Рязани

Tекст: Катерина Туманова

«Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Рязани. Информации о пострадавших нет. Всего над городом было слышно около 10 взрывов», – передает «360» со ссылкой на telegram-канале Shot.

Там отметили, что один дрон влетел в верхние этажи многоквартирного дома на юго-западе Рязани, повреждены четыре квартиры, а осколки посекли автомобили у дома.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

