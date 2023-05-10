В Совфеде назвали причины денонсации ДОВСЕ

Сенатор Климов: Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать

России пора отправить в архив документ, который давно не исполняется странами НАТО, а также не соответствует существующим военным угрозам и сложившейся международной обстановке. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя желание России денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Договор об обычных вооруженных силах в Европе готовился и подписывался в условиях другой военно-политической реальности в 1990 году. Когда эта реальность изменилась, наше государство предложило партнерам по соглашению изменить антироссийскую политику, либо актуализировать документы», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В частности, в конце 2000-х предлагалось принять ряд новых соглашений по безопасности в Европе. Из последнего – Москва готовила документы по этим вопросам даже в декабре 2021 года. Но мы остались неуслышанными. Партнеры в лучшем случае пожимали плечами, глядя на эти предложения», – отметил он.

«Поэтому я считаю, что наши профильные ведомства на правильном пути. Документ давно не исполняется, не соответствует существующим военным угрозам и сложившейся международной обстановке. Значит, пришло время отправить его в архив. Тем более Россия является правовым государством и нам время от времени нужно проводить инвентаризацию нормативной базы», – рассуждает парламентарий.

Ранее стало известно, что Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе. В распоряжении президента России Владимира Путина говорится, что представителем главы государства при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

ДОВСЕ подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств – членов НАТО и шести участников Организации Варшавского договора, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения, напоминает РИА «Новости». Бессрочный договор подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений – танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.

Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, хотя подписали его представители тридцати государств. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Напомним, ранее Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в Белом доме заявляли, что Вашингтон не хотел бы приостанавливать с Москвой обмен информацией в рамках ДСНВ.