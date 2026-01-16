Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.12 комментариев
Спасатели вызволили запертого на балконе горящего во Владивостоке БЦ
В здании бизнес-центра на проспекте Красного Знамени во Владивостоке вспыхнул пожар, о котором в пожарно-спасательную службу сообщили в 10.33 (17.33 мск), рассказали в региональном управлении МЧС России.
В ведомстве указали, что через девять минут после обращения на месте работали сотрудники МЧС.
«По словам администрации бизнес-центра, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. На момент прибытия пожарных горело одно из помещений ресторана наблюдалось сильное задымление», – рассказали в пресс-службе управления.
Там добавили, что на девятом этаже здания оказался мужчина, которого удалось спасти пожарным газодымозащитной службы при помощи спасустройства. Очевидцы предполагали, что человек не мог самостоятельно выбраться из-за сильного задымления и огня.
«В результате пожара ресторан поврежден огнём на площади около 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет», – доложили в МЧС.
Дознаватели МЧС России начали проверку по факту пожара для установления обстоятельств происшествия.
«Горожане высказали предположение, что очаг возгорания может находиться в кафе корейской кухни, расположенном внутри торгового центра», сообщил портал Vladivostok1.ru.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар произошел в торговом центре в Ялте. В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва и пожара в административном здании МВД в Сыктывкаре.