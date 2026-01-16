«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Черногория передала России фигуранта дела о хищении 280 млн рублей
Обвиняемого в мошенничестве с договорами лизинга на сумму 280 млн рублей доставили в Москву после задержания в Черногории, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина подозревается в организации схемы с заключением фиктивных договоров лизинга на спецтехнику, в результате чего финансовой компании был причинен ущерб более 280 млн рублей, указала Волк, передает ТАСС.
Злоумышленники предлагали индивидуальным предпринимателям заключать договоры лизинга на получение техники во временное пользование, после чего арендаторы Ставрополья передали 131 трактор обвиняемому, который затем продал их неустановленным лицам.
Уголовное дело возбудили в ноябре 2023 года, однако подозреваемый скрылся за границу и был объявлен в международный розыск.
В мае прошлого года мужчина был задержан в Черногории по запросу российской стороны. Сегодня его передали представителям российских правоохранительных органов в аэропорту Подгорицы для доставки в Москву.
В Генеральной прокуратуре России уточнили, что экстрадирован Гашам Танрывердиев, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве при заключении договоров лизинга с финансовой организацией.
Ранее подозреваемого в мошенничестве в сфере автострахования россиянина экстрадировали в Россию из Черногории.