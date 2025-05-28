С запасных аэродромов в Москву вернулись 75% самолетов

Tекст: Ольга Иванова

Количество вылетевших с запасных аэродромов в аэропорты столичного региона самолетов составило 75%, передает ТАСС.

По данным Росавиации, к полудню в аэропорты Москвы вернулся 41 лайнер из 55, отправленных ночью на запасные аэродромы из-за временных ограничений. Число задержанных на более чем два часа рейсов снизилось на 40% и составило 31 рейс. Количество отмененных рейсов выросло на 8% и достигло 67. «По данным на 12.00 мск, с запасных аэродромов в аэропорты первоначального назначения вылетел 41 самолет (75% от всего количества ВС, ушедших на запасные аэродромы)», – сообщили в Росавиации.

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует полностью восстановить расписание рейсов до конца текущего дня, пишет ТАСС. В авиакомпании пояснили, что вылеты осуществляются по мере прибытия самолетов из предыдущих рейсов и с учетом очередности. Некоторые перелеты задерживаются из-за необходимости отдыха экипажей для соблюдения норм безопасности. Все авиакомпании группы «Аэрофлот», включая «Победу» и «Россию», работают в режиме максимальной готовности.

В Росавиации сообщили, что в настоящее время аэропорты Москвы работают в штатном режиме, расписание постепенно возвращается к плановому, отмечает РИА «Новости». Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены ночью и сняты в 7.15 по московскому времени.

Временные ограничения на отправку и прием рейсов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский были сняты в среду утром.