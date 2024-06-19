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    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

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    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

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    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    18 июня 2024, 01:26 • Новости дня
    Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны

    Российский президент Владимир Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны

    Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях прорывными. Об этом Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    «Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», – приводит слова президента ТАСС

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий. «Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын продолжает курс, начатый его предшественниками, Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.

    Ранее сообщалось, что Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.


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    18 июня 2024, 01:09 • Новости дня
    Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва продолжит поддерживать Пхеньян в его стремлении к самостоятельности и праве выбирать свой путь развития. Об этом Владимир Путин заявил в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» в преддверии визита в эту страну.

    Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживала КНДР и корейский народ в их противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу», сообщает ТАСС.

    По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий.

    Российский лидер напомнил, что отношения между странами основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, а народы двух стран объединяет «нелегкая совместная борьба против японского милитаризма».



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    19 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, отношения между странами вступают в период нового «высокого расцвета», который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века, передает ТАСС.

    Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что во время визита Путина «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

    Глава Северной Кореи тепло приветствовал Путина, заметив, что данный визит подтверждает качество российско-корейских отношений, вступивших в период самого высокого развития.

    Кроме того, Ким Чен Ын обратил внимание на то, как российского лидера встречали жители Пхеньяна – с радостью и энтузиазмом.

    Также Ким Чен Ын отметил, что намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой в связи с осложняющейся обстановкой в мире.

    Также лидер КНДР выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества двух стран.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

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    19 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Президент Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где начинается церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Известно, что на площади выстроен почетный караул, собрались жители столицы КНДР, передает ТАСС.

    В руках участники церемонии держат цветы. Здания украшены национальными флагами России и КНДР, повсюду российский триколор – на флажках, на тканевых гирляндах, по периметру огибающих все постройки.

    На сооруженном в центре помосте расположились портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    17 июня 2024, 23:43 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России американским оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что политика президента США Джо Байдена «не изменилась, когда речь заходит о применении американского оружия большой дальности по самой России», передает ТАСС.

    «Это гипотетический вариант, о котором мне не стоит беспокоиться», – сказал Кирби.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России Москва имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.

    «Это чем-то абсолютно безумным», – прокомментировала она слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории.

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    17 июня 2024, 06:59 • Новости дня
    Вашингтон, Сеул и Токио собрались подписать соглашение по борьбе с угрозой ЯО

    Министр Южной Кореи Син Вон Сик сообщил о планах подписать соглашение с США и Японией по борьбе с ядерной угрозой КНДР

    Вашингтон, Сеул и Токио собрались подписать соглашение по борьбе с угрозой ЯО
    @ Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, Южная Корея и Япония могут вскоре заключить соглашение по борьбе с ядерной угрозой со стороны КНДР, сообщил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

    Министр сообщил, что не исключает достижения соответствующих договоренностей до инаугурации президента США в январе. Он хочет как можно скорее встретиться с коллегами из США и Японии для обсуждения данного вопроса, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Син Вон Сик пояснил, что первостепенной задачей станет «создание системы для более эффективного, оперативного и слаженного ответа на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР».

    Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что в случае ядерного удара со стороны КНДР последуют «решительные действия» со стороны Южной Кореи и США, которые будут означать «конец режима» КНДР.

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    17 июня 2024, 04:23 • Новости дня
    Американский военный в суде Владивостока не признал вину в угрозе убийством

    Американский военный Блэк в суде Владивостока отказался признавать вину в угрозе убийством своей девушке

    Tекст: Антон Антонов

    В Первомайском районном суде Владивостока американский военный Гордон Блэк заявил, что не признает вину в угрозе убийством своей девушке, а вину в краже признает частично.

    Блэк, говоря о краже, заявил, что «умысла не было». В суде он общается с помощью переводчика, передает РИА «Новости».

    Блэк сообщил, что познакомился с Александрой Ващук в октябре 2022 года в Южной Корее через Tinder. Они жили вместе примерно 1,5 года, «на данный момент отношениям конец».

    Ссору, по его словам, устроила сама Ващук, она начала оскорблять его, издеваться, бросила в него «тарелку и миску», а также «ударила левой рукой под правый глаз». В ответ он схватил ее и толкнул на кровать, «поместил руку вокруг шеи», после чего они оба «упали на пол».

    «Она была снизу. Начал ослаблять хватку вокруг ее шеи, как только почувствовал, что она перестает представлять опасность. Она начала успокаиваться и жаловаться по поводу спины. Отпустил, начал массировать ее спину», – рассказал Блэк.

    После этого, по версии Блэка, он принялся собирать свои вещи, а Ващук толкнула его и стала разбрасывать вещи из чемодана. Блэк и Ващук начали толкать друг друга, в результате она «случайно ударилась о стену».

    Пока девушка выбрасывала вещи в коридор, Блэк «взял 10 тыс. рублей из ее кошелька», поскольку у него «не было денег, было нечего есть и некуда идти», а «рейс будет через четыре дня». «Мог бы вернуть деньги», – сказал он, добавив, что был трезв. Он сообщил, что вернул 125 долларов переводом через знакомого на следующий день.

    «Прибыл во Владивосток, чтобы быть с Сашей. Я платил (все время, пока жили вместе во Владивостоке). За девять месяцев перевел ей 300–400 тыс. рублей», – сказал он.

    Ващук заявляла, что на Блэка заводили дело из-за нападения на нее в Южной Корее, он проходил терапию. По ее мнению, Блэка не следует слишком строго наказывать, ему требуется лечение.

    Напомним, Блэк был арестован в мае. Апелляционная жалоба адвоката Блэка на решение суда первой инстанции о его аресте была оставлена без удовлетворения.

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    17 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Россия и КНДР обсудили возможность запуска прямых авиарейсов

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды России Александр Козлов.

    По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.

    «Все зависит от туристического потока, от заинтересованности людей насладиться культурой нашего соседа», – отметил министр, передает ТАСС.

    Он также добавил, что пассажиропоток между двумя странами растет. «Мы отправляли первую делегацию, в которой количество человек было больше, чем в свое время в Советском Союзе – 98 человек за раз. Мы видим, что увеличение идет», – указал Козлов.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит сразу две азиатские страны: КНДР и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников.

    По мнению экспертов, это является верным признаком того, что между странами будут подписаны новые и важные соглашения.

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    19 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

    Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Глава государства поблагодарил лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

    Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

    Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    17 июня 2024, 14:34 • Новости дня
    Китай призвал США прекратить распространять ложную информацию о других странах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Пекина обратились к Вашингтону с просьбой прекратить распространять ложную информацию о других странах, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Речь идет о расследовании, опубликованном агентством Reuters, из которого следует, что Пентагон вел в соцсетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

    Линь Цзянь отметил, что факты снова доказали, что США распространяют ложную информацию, манипулируя социальными сетями.

    Ранее генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала картинкой различие между G7 и остальным миром.


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    18 июня 2024, 02:35 • Новости дня
    Путин назвал КНДР единомышленником России

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пхеньян совместно противостоят стремлению Запада сдержать становление многополярного мира, написал президент России Владимир Путин в статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун».

    «Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», – цитирует текст статьи ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия и КНДР вместе будут выстраивать архитектуру безопасности в Евразии, противостоять западным санкциям и создавать независимые системы расчетов.

    «Мы готовы к взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», – добавил он.

    Путин также напомнил, что Декларации, подписанные между Россией и КНДР в 2000 году, определили основные приоритеты партнерства стран.

    Ранее Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны и пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.

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    17 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Медведев указал на попытки Запада «навязать другим свои подходы»

    Медведев заявил, что Россия выступает против попыток Запада навязать другим свои подходы

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно отвергает попытки ряда стран навязать другим дискриминационные подходы, которые влияют на все параметры экономики, заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев указал, что Запад пытается привлечь к достижению своих целей даже те страны, чья политика их не устраивает, на них оказывается давление, чтобы заставить повиноваться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие действия негативно сказываются на всех параметрах мировой экономики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как БРИКС создает новых союзников России.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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