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Словацкие активисты подали петицию о референдуме об отмене санкций против России
Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента страны петицию граждан с требованием провести референдум по вопросу отмены санкций против России.
Информацию о передаче инициативы подтвердило TASR. Организаторы отметили, что под документом удалось собрать почти 400 тыс. подписей, передает ТАСС.
В апреле словацкий политик, глава политической партии DOMOV («Дом – национальная партия») Павол Слота сообщил, что в Словакии отмечают конкретные случаи сокращений и остановки предприятий на фоне антироссийских санкций, негативно повлиявших на экономику страны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине. До этого словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.