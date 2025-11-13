Второй импортозамещенный МС-21 успешно пролетел из Иркутска в Жуковский

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на летчика-испытателя Олега Мутовина. По данным пилота, во время полета было израсходовано 15 тонн топлива, а автопилот был включен практически сразу после взлета и работал весь маршрут.

Командир экипажа Андрей Воропаев подчеркнул: «Замечаний никаких нет по работе ни систем управления, которые у нас теперь наконец-то полностью отечественные, ни других полетных систем». Полет проходил на высоте около 11 тыс. метров со скоростью 800 км в час.

Самолет был направлен в комплекс ПАО «Яковлев» в Жуковском, где его подготовят к сертификационным испытаниям. Вскоре этот МС-21 присоединится к программе сертификационных испытаний, наряду с опытным образцом, частично оснащенным российскими системами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский авиалайнер МС-21 совершил посадку в Иркутске после тестов новых двигателей и бортовых систем. Самолет МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к 2030 году корпорация планирует выпускать 20 самолетов Ил-114-300, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21 ежегодно.

