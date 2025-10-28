Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Минпромторг показал поднявшийся в небо импортозамещенный МС-21
Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех» поднялся в небо, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Минпромторге уточнили, что на его борту самолета тестируется работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14.
«Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года», – сказано в сообщении.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сертификация импортозамещенного самолета МС-21 завершится в конце 2026 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах поднять в октябре в небо первый полностью импортозамещенный российский самолет МС-21.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты.