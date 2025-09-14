Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».
«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.
По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.