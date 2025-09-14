Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

Tекст: Ирма Каплан

Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

«В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

