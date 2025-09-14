  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области Украины
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека
    Эксперт объяснил регистрацию Mercedes товарного знака в России
    Профессор Сакс раскрыл мнение Макрона об Украине
    Родченков рассказал о психических трудностях после переезда в США
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    14 комментариев
    14 сентября 2025, 07:30 • Новости дня

    Задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Газманова

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело по факту мошенничества в отношении Олега Газманова и его супруги возбуждено в конце июня 2025 года, сообщили источники РИА «Новости».

    «В рамках расследования был задержан ранее не судимый гражданин России», – сообщил источник.

    По словам другого информатора, в уголовном деле только один из нескольких эпизодов связан с Газмановым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Апелляционный суд признал законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    13 сентября 2025, 18:05 • Новости дня
    Российские бойцы провели день в окопе вместе с солдатами ВСУ

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе ночного штурма российские военнослужащие вместе с украинскими солдатами оказались в одном окопе, где провели целый день до эвакуации.

    Историю необычного столкновения российских и украинских военнослужащих рассказал Герой России Евгений Мосейко в интервью  «Российской газете».

    По его словам, подразделение российских бойцов ворвалось ночью в окоп, занятый украинскими военными, где начался контактный бой в полной темноте. Некоторым украинским солдатам удалось скрыться, однако утром в укрытии остались двое военнослужащих ВСУ.

    Мосейко отметил, что пленным украинцам оказали первую помощь и предоставили теплую одежду. Все участники событий, как российские, так и украинские военные, провели целый день в одном окопе, ожидая темноты для эвакуации пленных, чтобы избежать риска быть обнаруженными беспилотниками.

    Герой России подчеркнул, что в подобных условиях проявлять агрессию к противнику бессмысленно. «Не поверите, но на передовой нет слепой ненависти друг к другу, как транслируют в соцсетях», – заявил Мосейко.

    Ранее офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении.

    Комментарии (7)
    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    Комментарии (23)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    При взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщил глава региона Андрей Клычков.

    По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск – Глазуновка во время проверки железнодорожных путей.

    «На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    Движение ряда поездов дальнего следования было задержано, сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам и решается вопрос транспортировки людей автобусами до места назначения.

    Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем, на месте проводятся необходимые оперативные мероприятия, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

    В июне по факту подрыва железной дороги в Воронежской области завели дело о теракте.

    Ранее в Брянской области в результате взрыва на железнодорожном мосту пострадали 97 человек.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Трамп назвал условие введения новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Трамп подчеркнул, что такие меры будут возможны только в случае, если все страны НАТО согласятся действовать сообща и полностью прекратят закупать российскую нефть, передает ТАСС.

    В социальной сети Truth Social он обратился к союзникам по альянсу с призывом к единству. «Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», – написал Трамп, назвав свое заявление «посланием всем государствам НАТО и миру».

    Ранее Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России.

    Накануне он выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    На прошлой неделе президент США потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти.

    Комментарии (14)
    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2025, 20:50 • Новости дня
    На железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 452-м километре железнодорожного перегона Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области были найдены три взрывных устройства.

    Их обнаружили примерно в 14.50 под железнодорожным полотном главного пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Расстояние между устройствами составило 50 метров.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.

    Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Ганчев сообщил о почти полном выводе ВСУ из Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Ганчев сообщил, что российские штурмовые группы уже заходили в город и достигли его центра, передает ТАСС.

    «Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно», – сказал он.

    Ганчев также отметил, что, по данным российских разведчиков, в Купянске по-прежнему находится значительное количество гражданских жителей.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.

    По линии СБУ Хмельницкой области Николая Валуева разыскивают с 2022 года. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе заочно предъявлено обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

    Валуев также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    СБУ постоянно предъявляет заочные обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.

    Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны. В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.


    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Россия проиграла международный чемпионат по копке могил в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сибирская команда не смогла обойти соперников на международных соревнованиях по копке могил, прошедших в венгерском городе Сексард.

    Организатором необычного турнира выступила Венгерская Ассоциация могильщиков, которая заявляет, что турнир повышает престиж профессии и привлекает молодежь, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал «КП-Новосибирск». Представители организации отметили, что в подобных соревнованиях нет ничего аморального.

    Условия турнира оказались сложными – участники работали с тяжелым грунтом при высокой температуре воздуха. Российскую сторону представляла команда из Сибири, однако ей не удалось добиться успеха: участники заняли последнее место в итоговом зачете.

    В 2021 году в России прошел первый чемпионат по скоростной копке могил.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 21:26 • Новости дня
    Погибшими при взрыве на железной дороге в Орловской области оказались сотрудники Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детонация взрывного устройства на железнодорожных путях Орловской области унесла жизни двоих сотрудников Росгвардии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также жителям региона. «Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», – говорится в сообщении Хинштейна.

    Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал. Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

    Сообщалось, что на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин, отметив значительные затраты финансовых ресурсов Москвы из-за масштабов хозяйства.

    По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, коллеги из других регионов скажут: «Конечно, там денег больше всего», – сказал глава государства. – Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы (Сергея Собянина) уделяется внимание самому главному».

    Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (2)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации