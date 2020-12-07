Лозу обманули мошенники при сделке с арендой жилья в Крыму

Певца и композитора Юрия Лозу обманули на 11 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Певец Лоза обратился с заявлением в ОМВД «Хамовники» и заявил, что стал жертвой мошенников, которые разместили объявление об аренде жилья в Крыму, а когда Лоза перечислил им деньги в размере 11 тыс. рублей, они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – сообщил собеседник ТАСС.

Ранее Лоза в своем Facebook сообщил, что столкнулся с мошенниками, которые якобы выманили у него деньги под предлогом сдачи жилья. Композитор пояснил, что изначально в возбуждении дела отказали, поскольку сервис «Яндекс.Деньги», с помощью которого переводились деньги, не предоставил правоохранителям сведения о том, на какой счет были переведены его средства.

В 2018 году бывший резидент шоу Comedy Club Роман Юнусов обратился в полицию, неизвестные злоумышленники похитили средства с его банковской карты в размере более 90 тыс. рублей.