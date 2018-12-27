Мошенники обокрали звезду Comedy Club

Экс-резидент шоу Comedy Club Роман Юнусов обратился в полицию, неизвестные злоумышленники похитили средства с его банковской карты в размере более 90 тыс. рублей.

«Сберовская карточка у меня была с собой. Я мирно спал в «Сапсане» крепким сном после концерта в Санкт-Петербурге. Приехал, очнулся на Ленинградском вокзале, пришло 14 эсэмэсок, сняли деньги», – сообщил Юнусов «РЕН ТВ».

Юнусов добавил, что сразу позвонил в банк и заблокировал карту, затем написал заявление в полиции.

«Списывалось в маврикийских рупиях. Странно очень. Никому я ПИН-код не давал, карту не отдавал, она была у меня в кармане», – отметил артист.

Полиция ведет поиск преступников, возбуждено уголовное дело.