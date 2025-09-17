  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 08:27 • Новости дня

    Юрист Газманова Кузьмин: Обвиняемый в мошенничестве решил сбежать из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны, сообщил юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин.

    «Он (Саркисян – прим. ВЗГЛЯД) стал названивать по всему миру своим партнерам, и они нам стали рассказывать, что он в августе месяце покинет страну», – сказал Кузьмин РИА «Новости».

    Юрист пояснил, что Московский городской суд отправил обвиняемого под домашний арест, но позже его арестовали по другому уголовному делу.

    По словам Кузьмина, 24 сентября состоится очередная апелляция защиты Саркисяна, которая вновь будет ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест.

    Юрист опасается, что обвиняемый покинет страну, если окажется на свободе. В настоящее время, находясь в СИЗО, Саркисян продолжает обзванивать партнеров и сообщает, что рассчитывает уехать из России в конце сентября.

    Ранее сообщалось, что в столице задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги. Отмечалось, что задержанный не имел судимости, это гражданин России.

    16 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган

    Депутат Шолохов: Лишить Пугачеву наград и званий времен СССР может только суд

    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможность аннулирования наград, полученных певицей Аллой Пугачевой во времена СССР, предусмотрена законодательством, однако требует соблюдения определенных условий, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов.

    Шолохов пояснил, что такое решение возможно, если человек привлекается к уголовной ответственности за тяжкие или особо тяжкие преступления и только по решению суда, передает Ura.Ru.

    «Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишен наград Советского Союза. Но ключевое здесь – по решению суда», – заявил Шолохов.

    Депутат также обратил внимание на важность общественной реакции и возможного сбора подписей за лишение наград. По его мнению, подобные инициативы отражают позицию общества и могут повлиять на мнения сомневающихся. При этом он подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию относительно публичных персон, особенно тех, кто дистанцировался от страны. Шолохов также заявил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».

    Напомним, в первом большом интервью после начала спецоперации Пугачева назвала бывшего главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия». Адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву, требуя от артистки 1,5 млрд рублей.

    Комментарии (20)
    16 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона постепенно отходит от использования термина «недружественные страны», сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению», отметил, что в официальных документах термин по-прежнему используется, однако в политических оценках акцент смещается на недружественные правительства, а не государства в целом, передает ТАСС.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин недавно во Владивостоке подчеркнул: для Москвы нет недружественных стран, есть правительства, которые ведут недружественную политику по отношению к России. На вопрос о возможном участии исполнителей с Запада на конкурсе Лавров уточнил, что приоритет теперь отдается именно такой формулировке.

    Ранее международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

    В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у России нет недружественных стран, а есть только недружественные элиты в некоторых странах.

    Комментарии (22)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Tекст: Вера Басилая

    В день города-героя Керчи участника спецоперации вместе с женой выгнали из ресторана из-за того, что он пришел в военной форме.

    В День города-героя Керчи администрация ресторана «Летка», расположенного на улице Театральной, отказала в обслуживании участнику спецоперации на Украине и его супруге, после чего их попросили покинуть заведение, сообщается в Telegram-канале «Аргументы недели».

    Поводом стало то, что мужчина пришел в военной форме, несмотря на то что он был абсолютно трезвый и спокойный. Как отмечается, дефекты речи у бойца связаны с ранением в голову.

    После инцидента участник спецоперации обратился в полицию и потребовал проверить ресторан на предмет дискриминации военнослужащих и возможной связи владельцев с враждебными организациями. По его словам, подобные случаи происходят не впервые – ему неоднократно отказывали в посещении заведений по той же причине.

    Позже стало известно, что администрация Керчи издала распоряжение, запрещающее посещать рестораны и кафе людям в военной форме, даже если речь идет о частичных элементах одежды.

    Следственный комитет ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, где владелица не пустила участников спецоперации и разместила экстремистский пост в соцсетях.

    До этого в Казани бойцов спецоперации не пустили в рестораны из-за ношения военной формы.

    Также охрана московского ресторана «Магадан» не пропустила в заведение российского офицера.

    Комментарии (32)
    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Глава государства осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники перед началом маневров, передает ТАСС.

    В ходе учений отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Участники маневров рассматривали различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

    Путин также провел совещание.

    Напомним, на учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин сделал КНР щедрый подарок, российская сторона готова поставлять в Китай компоненты для гражданских авиалайнеров, пишет издание Baijiahao.

    Решение вызвало удивление среди западных стран, так как ожидалось, что Россия будет просить у Пекина помощь, а не проявлять щедрость, говорится в материле Baijiahao, передает АБН24.

    Подчеркивается, что Россия ранее не спешила делиться подобными разработками, поэтому готовность к такому шагу стала неожиданной для Запада.

    В США действия Путина вызвали раздражение, поскольку поддержка КНР российскими технологиями может усилить позиции Китая на фоне западных санкций.

    По мнению авторов, действия российской стороны вызвали негодование в США.

    Китайские аналитики считают, что этот шаг не является простой щедростью, а отражает долгосрочные интересы Москвы. Россия осознает невозможность ослабления санкций в ближайшее время и заинтересована в укреплении экономических связей с Востоком. Поставки авиационных технологий создадут долгосрочную зависимость КНР от России и укрепят стратегическое партнерство.

    «Очевидно, что Путин не занимается благотворительностью. За этой щедростью скрывается глубокая перестройка геополитического ландшафта», – заключили авторы.

    В конце августа портал Sohu сообщал, что российский президент перед посещением саммита ШОС и военного парада в Пекине сделал неожиданный «подарок» китайской стороне. Россия готова поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса.

    Глава Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков пояснял, что новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что для России выгодно возможное перекрытие поставок американских двигателей для китайского лайнера C919.

    Комментарии (12)
    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше

    Rzeczpospolita: Ракета AIM-120 F-16 повредила дом в Люблинском воеводстве

    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люблинском воеводстве Польши ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал, сообщило издание Rzeczpospolita.

    Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, попала в жилой дом во время операции по перехвату дрона, передает РИА «Новости». Об этом заявило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах расследования. Ранее также поступали сообщения о падении на этот дом неопознанного дрона.

    По информации газеты, ракета AIM-120 AMRAAM предназначалась для уничтожения беспилотника, но из-за неисправности системы наведения отклонилась от цели. Прямое попадание боеприпаса весом более 150 килограммов частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    Источник Rzeczpospolita отметил: «Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители».

    Издание подчеркивает, что в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря сработавшим предохранителям, не позволившим ракете взорваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    Комментарии (14)
    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:02 • Новости дня
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции

    Розничная продажа водки, коньяка и вина в России упала в 2025 году

    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В январе-августе 2025 года на российском рынке зафиксировано значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий.

    Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, передает Интерфакс, розничная продажа алкогольной продукции в России за восемь месяцев 2025 года снизилась на 11,4% и составила 132,6 млн декалитров. Темпы падения замедлились по сравнению с итогами семи месяцев, когда сокращение достигало 12,1%.

    Наибольшее снижение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков – реализация сократилась в 8,9 раза, до 1,2 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,9%, до 47,8 млн декалитров, а коньяка – на 9,6%, до 8,2 млн декалитров.

    В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15%, достигнув 11,8 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов было реализовано 77,3 млн декалитров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

    Объем реализации виноградных вин за отчетный период составил 37,3 млн декалитров, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия в июле увеличила поставки пива на российский рынок до 1,7 млн евро, что является самым высоким показателем с начала года.

    В Новосибирской области восьмилетний мальчик прошел стационарное лечение от алкогольной зависимости и теперь находится на индивидуальном курсе психокоррекции.

    В День трезвости патриарх Кирилл призвал христиан воздерживаться от алкоголя ради сохранения ясности ума.

    Комментарии (10)
    16 сентября 2025, 14:01 • Новости дня
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам

    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После решения Банка России снизить ключевую ставку до 17% пять ведущих банков изменили условия по вкладам, сообщила пресс-служба маркетплейса «Финуслуги» со ссылкой на свой индекс вкладов.

    Пять крупнейших банков России снизили ставки по вкладам после решения Банка России установить ключевую ставку на уровне 17%, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Пять банков из топ-20 крупнейших по объему средств населения снизили ставки по вкладам после снижения ключевой ставки до 17%. Всего за неполный сентябрь ставки снизили 13 банков из 20».

    Сильнее всего средняя ставка по годовому вкладу среди топ-20 банков упала после заседания ЦБ 12 сентября – снижение составило 0,24 процентного пункта. По полугодовому вкладу ставка уменьшилась на 0,12 процентного пункта, а по трехмесячному – на 0,09 процентного пункта.

    На 15 сентября средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 15,44% годовых, по полугодовому – 14,43%, по годовому – 13,23%. Максимальная ставка среди топ-20 банков достигла 17,7% годовых для трехмесячного вклада.

    Индекс ставок рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. руб., без учета ограничений по категориям клиентов, участия в специальных акциях или приобретения комбинированных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк России объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.

    Комментарии (8)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Польша прекратила требовать репарации от Германии

    Туск заявил об отказе Польши от репараций от Германии

    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава больше не будет требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне.

    Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА «Новости».

    Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ТАСС. По итогам переговоров представитель немецкой президентской канцелярии Керстин Гаммелин заявила, что обе страны считают важным тесное сотрудничество, а Германия юридически считает вопрос репараций закрытым. «Содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей», – отметила Гаммелин.

    Навроцкий также провел встречу с канцлером Фридрихом Мерцем, который подтвердил неизменность позиции Берлина по отказу от выплаты репараций. Сам Навроцкий продолжает считать, что вопрос выплат остается открытым, несмотря на позицию немецких властей.

    Издание Politico писало, что президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

    Ранее Туск заявил, что Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами.

    Комментарии (9)
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

