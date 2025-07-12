Арбитражный суд поддержал решение ФАС о взимании с МТС 3 млрд рублей

Tекст: Ирма Каплан

«В апреле и мае 2024 года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. ФАС России установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей», – сказано в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС установила, что МТС нарушила Закон о защите конкуренции и должна перечислить в бюджет необоснованно полученную сумму – 3 098 087 251 рубль.

Такой способ пресечения нарушений применяется впервые и назван соразмерным и эффективным для предотвращения аналогичных практик конкурентами.

ПАО «МТС» пыталось оспорить решение и предписание ФАС, однако Арбитражный суд Москвы поддержал регулятора. В ФАС считают, что мера станет примером для отрасли и повысит ответственность операторов.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, обязав МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму и Севастополе.

В январе ФАС возбудила дело против МТС за рекламу, в которой усмотрели некорректное сравнение и отсутствие объективных критериев, что может вводить в заблуждение потребителей.