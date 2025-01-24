ФАС возбудила дело против МТС за рекламу домашнего интернета

ФАС возбудила дело против МТС за некорректную рекламу домашнего интернета

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно сообщению ведомства, основанием стали признаки нарушения закона о рекламе. Ведомство усмотрело некорректное сравнение в рекламе домашнего интернета, размещенной в поисковой системе «Яндекс» в октябре-ноябре 2024 года, передает ТАСС.

В рекламных материалах содержались утверждения, что МТС предлагает «лучший домашний интернет Москвы», без указания объективных критериев сравнения. Также реклама обещала безлимитный интернет, телевидение на пяти устройствах и высокую скорость, что, по мнению ФАС, может вводить потребителей в заблуждение и давать МТС преимущество перед другими операторами.

ФАС подчеркнула, что в случае установления вины компании грозит штраф. Ведомство считает, что такие рекламные заявления могут способствовать созданию неправильного представления у потребителей о качестве услуг МТС по сравнению с конкурентами.

В октябре ФАС сообщила, что ПАО «МТС» обязано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 3 млрд рублей из-за необоснованно повышенных тарифов для абонентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании МТС из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи для более 30 млн абонентов в марте.