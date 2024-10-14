ФАС обязала МТС выплатить 3 млрд рублей в бюджет

ФАС обязала МТС перечислить в бюджет незаконно полученный доход в 3 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

ПАО «МТС» обязано перечислить в бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода. Такое решение принято ФАС после установления факта нарушения закона о защите конкуренции. Служба выявила, что в апреле и мае 2024 года МТС необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов, передает ТАСС.

Уточняется, что ФАС России впервые применяет такую меру изъятия незаконно полученного дохода как реакцию на нарушение антимонопольного законодательства. Помимо требования о перечислении средств, антимонопольная служба обязала МТС снизить тарифы для абонентов, пострадавших от повышения цен. Ведомство считает, что такие действия соразмерны и помогут предотвратить подобные недобросовестные практики, направленные на ущемление интересов потребителей.

Между тем МТС рассматривает возможность оспорить данное решение ФАС. В пресс-службе компании заявили, что изучают полученные документы и примут решение о дальнейших действиях после завершения оценки ситуации.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила, что МТС необоснованно повысила стоимость услуг связи на восемь процентов в апреле-мае 2024 года, и предписала компании вернуть прежние тарифы,.

Также ФАС рассказала о поступивших жалобах пользователей на ограничение скорости при раздаче интернета со смартфона.

