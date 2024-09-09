ФАС сообщила о жалобах на условия раздачи интернета операторами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в службе в ответ на запрос РБК, жалобы поступают в службу и рассматриваются в установленном порядке. С какого момента ведомство стало получать такие жалобы и сколько их накопилось, он не уточнил.

Речь идет о функции раздачи интернета с мобильного телефона на другие устройства (так называемый режим модема).

В комментариях к одной из жалоб на «платную раздачу интернета» у «ВымпелКома» представитель поддержки оператора написал, что снижение скорости раздачи – вынужденная мера, необходимая для стабильной работы сети и сохранения качества передачи данных для всех пользователей. Представитель «ВымпелКома» сообщил, что компания исполнила предупреждение ФАС об отмене платной раздачи интернета с устройств и настаивает, что условия введения ограничения на безлимитных архивных тарифных планах входили в отчет об исполнении требований ФАС.

Представитель МТС отказался от комментариев. Как заявил представитель оператора, «МегаФон» не ограничивает скорость и объем трафика при раздаче. По его словам, абонент может бесплатно раздавать весь пакет интернета, который доступен ему по условиям тарифа.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» заявил, что они исполнили предписание ФАС и перестали взимать плату за раздачу интернета для новых абонентов с 22 ноября, а для действующих клиентов мера начала действовать с 19 декабря 2023 года.

Клиенты виртуального мобильного оператора «Т-Мобайл» (принадлежит Т-банку; работает на сети «Т2 РТК Холдинга») могут раздавать интернет без каких-либо ограничений по скорости и в рамках объема своего пакета, без приобретения дополнительной опции раздачи, рассказал РБК представитель оператора.

Ранее стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона.