Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Суд обязал МТС прекратить взимание доплат с абонентов в Крыму
Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обязав МТС прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму и Севастополе.
ФАС ранее признала ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) нарушившим антимонопольное законодательство, передает ТАСС. Ведомство предписало компании отказаться от взимания дополнительной платы за услуги связи на территории Республики Крым и города Севастополя.
Компания МТС пыталась обжаловать решение и предписание ФАС в суде, однако ее аргументы были отклонены. Суд встал на сторону антимонопольного ведомства, подтвердив необходимость прекращения взимания дополнительной платы для абонентов в этих регионах.
Ранее ФАС обнаружила, что МТС необоснованно повысила стоимость услуг связи на восемь процентов в апреле-мае 2024 года и предписала компании вернуть прежние тарифы. Служба также возбудила дело против МТС за рекламу с некорректным сравнением и отсутствием объективных критериев, что может вводить в заблуждение потребителей.