Бастрыкин выступил за трибунал по примеру Нюрнбергского для украинских преступников

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил о необходимости создания военного трибунала для украинских преступников, передает ТАСС. Бастрыкин подчеркнул, что такой трибунал должен быть организован по примеру Нюрнбергского, а возможно, стать международным с участием других государств.

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств. И по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их преступления как преступления против мира, человечества и военные преступления», – отметил Бастрыкин.

Он отметил, что преступления украинских боевиков должны квалифицироваться как преступления против мира, человечества и военные преступления на основании международного права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что атаки киевского режима против российских поездов были осознанно санкционированы и квалифицированы как государственный терроризм.

Бастрыкин сообщил, что ущерб от подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, составил около 1 млрд руб.