После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Кремль обвинил Зеленского в причастности к терактам на железной дороге
В Кремле считают, что украинские диверсии на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях происходили не без ведома Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.