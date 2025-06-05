Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения о подрывах поездов в Брянской и Курской областях не могли быть приняты без участия Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он отметил, что такого рода действия требуют согласования на высшем политическом уровне, подразумевая участие главы киевского режима.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что решения об украинских терактах на железной дороге принимались на политическом уровне в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию.