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    4 июня 2025, 22:55 • Политика

    Москва объявила Зеленского террористом

    Москва объявила Зеленского террористом
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров с нынешними властями Украины. В окружении Зеленского напротив полагают, что теракты доказывают Западу пользу Киева и его способность наносить ущерб Москве. Что должна предпринять Россия для ликвидации украинской террористической угрозы?

    В среду в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших в терактах на железной дороге в Курской и Брянской областях. Президент назвал эти подрывы намеренным ударом Киева по гражданскому населению.

    В связи с этим он отметил, что нелегитимный украинский режим постепенно перерождается в террористическую организацию. «Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне», – сказал Путин.

    По его словам, это был «целенаправленный удар по гражданским лицам, а по всем международным нормам такие действия называются терроризмом». «Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», – считает российский лидер.

    Глава государства подчеркнул также, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов. Что касается требования Киева о проведении саммита с Россией, то оно, по словам Путина, выглядит странно на фоне террористических атак. Глава государства напомнил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях?».

    «Что касается очередного отказа от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен, – сказал Путин. – Мир для него, скорее всего, означает утрату власти.

    А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают».

    Напомним, вечером 31 мая и в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях из-за подрывов рухнули мосты – с рельсов сошли пассажирский и грузовой поезда. В Брянской области погибли семь человек и еще минимум 118 ранено, а в Курской пострадали три сотрудника поездной бригады – машинист и два его помощника. Как заявил глава СК Александр Бастрыкин в докладе президенту, за подрывами этих мостов стоит Украина.

    Первого июня в ходе операции СБУ «Паутина» украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Кроме того, во вторник была атакована одна из бетонных опор Крымского моста. В результате, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «ничего не повреждено» и мост работает. Подрыв произошел на следующий день после того, как переговорщики с обеих сторон провели вторые прямые переговоры в Стамбуле.

    При этом на Западе в большей степени переживают не о терактах против гражданских лиц, а о диверсиях. О том, что украинские атаки на российские аэродромы стратегической авиации резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог. По его словам, Вашингтон стремится избежать такого развития событий, так как подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    По мнению американской газеты The Wall Street Journal, атаки украинских беспилотников показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже могут быть уязвимы перед подобными налетами.

    При этом ранее президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что у Владимира Зеленского нет козырей в ходе переговоров по урегулированию конфликта. В конце февраля он сказал об этом Зеленскому в лицо в ходе скандальной встречи в Белом доме. «Вы в плохом положении. У вас нет козырей», – говорил Трамп, обвиняя гостя в «заигрывании с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей.

    Кроме того, в ходе той же встречи президент США говорил о том, что «у вашей страны серьезные проблемы» и «вы не победите». Однако после череды террористических атак близкие главе офиса Зеленского Андрею Ермаку Telegram-каналы начали писать о том, что теперь у Украины появились козыри. В некоторых сообщениях даже публикуются мемы с главой СБУ Василием Малюком в виде козырной карты.

    В экспертной среде говорят, что Украина хочет показать США и другим странам Запада, что в состоянии наносить ущерб России. «Операции СБУ и атаки на Крымский мост призваны впечатлить в первую очередь Трампа и показать, что у Зеленского все-таки есть козыри на руках. Но пока не очень понятно, как сам Трамп отреагирует на это», – полагает политолог-американист Борис Межуев, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

    «Зеленский хочет продать себя как некоего игрока, который может наносить ущерб России и показать, что его дело небезнадежно.

    Если иметь в виду нападения на наши аэродромы, то интерес в этом есть не только у США, но и у Великобритании и Франции», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Лондона и Парижа Зеленский «бесценный» партнер, поскольку он помогает им усиливать свой политический потенциал. Зеленский предлагает «деловую сделку» – вкладывать в него деньги, а в ответ он наносит ущерб России. То есть он переводит разговор с европейцами с темы идеологий и ценностей на такие конкретные сделки».

    При этом терроризм – негодное средство для подобных сделок, добавляют эксперты, так как подобная деятельность – оружие слабых и стратегически ситуацию не меняет. «Обычно терроризм свидетельствует о том, что одна сторона ничего не может сделать с другой и проигрывает», – напомнил Межуев.

    Эксперты также сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе терроризм не может быть козырем. В конечном счете, полагает спикер, здоровые политические силы на Западе и обычные граждане зададутся вопросом, почему взрываются мосты и гибнут мирные люди. По мнению Ткаченко, выбивать террористический козырь из рук Зеленского нужно не только продолжением спецоперации, но и более активной дипломатией.

    В свою очередь Межуев полагает, что Россия будет исходить из того, что никаких козырей у противника нет: «Мы продолжим наступать на поле боя, не обращая внимания на теракты, какими бы они ни были. Я допускаю, что такие атаки будут продолжаться, но это не изменит позицию России».

    В то же время политологи обратили особое внимание на резкое ужесточение риторики Москвы в адрес Киева после совершенных на российской территории терактов.

    «Путин возможно впервые настолько жестко квалифицировал суть киевского режима.

    Этот сигнал имеет две составляющие. Во-первых, никакой встречи на высшем уровне быть не может, и требования о 30- или 60-дневном перемирии якобы для подготовки такой встречи безосновательны. С террористами не разговаривают», – считает политолог Павел Данилин.

    Во-вторых, президент дал понять, что Москва сделает соответствующие выводы, и «все причастные к отдаче преступных распоряжений о совершении терактов на территории России и исполнители этих терактов понесут наказание».

    «Кроме того, слова Путина показали, что сегодня он самый рассерженный из настоящих патриотов. Но это не мешает главе государства принимать выверенные решения на долгую перспективу. Путин умеет сдерживать свои эмоции и однозначно не поддастся на попытки вывести его из себя», – заключил Данилин.

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